Лавров: Россия остается надежным соратником стран Африки

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что российская сторона поддерживает стремление африканских друзей к свободному выбору партнеров

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Россия - надежный соратник африканских государств в вопросе укрепления их национального суверенитета. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Сегодня мы становимся свидетелями "второго пробуждения Африки", укрепления ее международного авторитета. Поддерживаем стремление африканских друзей к самостоятельному, свободному выбору партнеров. Остаемся надежным соратником африканских государств в деле укрепления их национального суверенитета, как в политическом плане, вопросах безопасности, так и во всех других измерениях - экономическом, энергетическом, продовольственном, технологическом, цифровом, кадровом, информационном - с опорой на собственные ресурсы и национальные интересы и на тех внешних партнеров, которые эти интересы в полной мере уважают", - отметил Лавров.

Глава российской дипломатии также подчеркнул, что устойчивое урегулирование кризисов в Африке требует устранения коренных первопричин, которые кроются в наследии западного колониализма - "системы, которая нарушила естественный исторический путь народов Африки, произвольно нарезала границы, установила экономический порядок, который ориентирован на обслуживание интересов западных метрополий".

"К сожалению, различные формы неоколониализма сохраняются и по сей день. Готовы действовать единым фронтом с нашими африканскими партнерами в деле их искоренения, в том числе путем разработки юридических инструментов для оценки и компенсации нанесенного в колониальный период ущерба, - добавил он. - По итогам первой министерской конференции Россия - Африка в прошлом году мы условились рассмотреть возможность создания соответствующего постоянно действующего координационного механизма".