Песков: Путин будет работать в новогодние праздники

У главы государства нет выходных в общечеловеческом понимании, отметил пресс-секретарь российского лидера

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин будет работать в новогодние праздники, так как у него нет выходных, он трудится постоянно. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У него же нет выходных в общечеловеческом понимании. Он все равно работает постоянно", - пояснил Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли президент работать в новогодние праздники.

"Другое дело, будут ли [у президента] публичные мероприятия или нет, этого мы пока не знаем. Но они могут появиться в любой момент", - уточнил представитель Кремля.

Ненормированный график Путина

Накануне президент РФ на "Итогах года", отвечая на вопрос о своем графике, рассказал, что заканчивает работу достаточно поздно. Он не стал уточнять конкретные часы, пошутив, что это "неприлично прозвучит" и "будет выглядеть как нарушение трудового законодательства".

Как пояснила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, наказание главе государства за нарушение трудового законодательства все же не грозит, так как у него ненормированный рабочий день и "нет установленного времени работы". "Дополнительная оплата президенту за работу в позднее время не предусмотрена, поскольку компенсация осуществляется через увеличение количества дней отдыха в отпускной период согласно статье 101 Трудового кодекса РФ", - отметила эксперт.

Президентские праздники

Путин нередко работает в новогодние праздники. Так, открывая первое в 2025 году совещание с кабмином, российский лидер отметил, что был с большинством из членов правительства на связи в новогодние праздники, "работа не останавливалась".

В 2024 году глава государства в первый день нового года собрал бойцов СВО в Ново-Огареве, а также посетил госпиталь Вишневского. А в канун Рождества Путин встречался с семьями погибших бойцов СВО. Также в праздничные дни президент традиционно созванивается с детьми, чьи мечты исполняет в рамках акции "Елка желаний".

Проходят у Путина и телефонные разговоры с коллегами из других государств, также в графике президента есть рабочие встречи, совещания и другие мероприятия.