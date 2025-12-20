Лавров проводит в Каире встречу с главой МИД Алжира

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка, которая проходит 19-20 декабря.

"Мой дорогой друг, как же приятно снова встретиться с человеком, с которым мы пережили множество исторических событий, и исторические события никогда не прекращаются. Как говорят наши китайские братья: "Бог тебя упаси жить в интересные времена". Но интересные времена могут быть увлекательными, особенно для дипломатов, потому что нам нужно что-то делать", - сказал Лавров.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 23 марта 1962 года. Как отмечали ранее в российском дипведомстве, значимыми направлениями российско-алжирского сотрудничества являются проекты в сфере энергетики, металлургической, железорудной и автомобильной промышленности.