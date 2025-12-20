Лавров на форуме в Каире поздравил коллегу из Зимбабве с днем рождения

Амон Мурвира поблагодарил российского министра иностранных дел за поздравление и отметил, что очень рад встрече

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи в Каире поздравил своего коллегу из Республики Зимбабве Амона Мурвиру с днем рождения.

"Это хорошая возможность обсудить тут нашу двустороннюю повестку, как мы можем углубить наше сотрудничество. Конечно, затронем региональные и международные вопросы. Поздравляю вас также с днем рождения", - сказал он на встрече с Мурвирой на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Каире.

Мурвира поблагодарил российского министра за поздравление и отметил, что очень рад встрече.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит 19-20 декабря в Каире.