Захарова прокомментировала реакцию Украины на появление дрона с флагом России

Украинские власти испугались и запретили даже вопросы задавать на эту тему, отметила официальный представитель МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что после сообщений о появлении над Киевом квадрокоптера с прикрепленным к нему российским флагом украинские власти испугались и запретили собственным гражданам задавать вопросы.

Ранее украинское издание "Новости. Live" сообщило, что неизвестные запустили над центром Киева беспилотник с флагом России. После распространения фото и видео с дроном украинскими СМИ в Нацполиции Украины заявили, что данная информация якобы является фейком.

"Видимо, все-таки что-то было, но украинские власти испугались и запретили даже вопросы задавать на эту тему", - отметила дипломат, комментируя ситуацию изданию "Комсомольская правда".