Лавров обсудит с тунисским коллегой восстановление объема торговли двух стран

Глава МИД России и Мухаммед Наффати также обсудят международную ситуацию в африканском регионе

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудит с министром иностранных дел Туниса Мухаммедом Наффати на встрече в Каире восстановление объема торговли двух стран после небольшого снижения.

"Если говорить о двусторонних делах, то Тунис сейчас занял второе место по объему торговли с Россией среди стран Африки. В этом году, правда, есть небольшое снижение, но мы сейчас поговорим, как восстановить поступательные тенденции, и я буду рад обменяться оценками международной ситуации, в том числе в африканском регионе, особенно на севере Африки ", - сказал он на встрече на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Каире.

Как сообщили ранее в МИД РФ, участники конференции обсудят актуальные международные темы, а также вопросы российско-африканской повестки. Особое внимание будет уделено развитию отношений в торгово-экономической, инвестиционной сферах, обсуждению перспективных направлений дальнейшего взаимодействия.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря.