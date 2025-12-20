Кабмин одобрил соглашение с Никарагуа о взаимной защите граждан в международной юстиции

Целью этого документа является "противодействие политизации в сфере международно-правового сотрудничества по уголовным делам"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило соглашение с Никарагуа о взаимной защите граждан в международной юстиции и представило его президенту России Владимиру Путину для внесения на ратификацию в Госдуму. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации соглашение между Российской Федерацией и Республикой Никарагуа о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции, подписанное в г. Санкт-Петербурге 20 июня 2025 года", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что целью этого соглашения является "противодействие политизации в сфере международно-правового сотрудничества по уголовным делам".