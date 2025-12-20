Лавров в Каире встречается с коллегой из Южного Судана

Встреча проходит "на полях" министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров "на полях" министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка проводит переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана Мандей Симайей Кумбой, передает корреспондент ТАСС.

"Я думаю, это хорошая возможность "на полях" встречи обсудить наши двусторонние отношения и ситуацию в вашем регионе", - сказал Лавров.

В свою очередь, южносуданский коллега поблагодарил Лаврова за приглашение на конференцию и пояснил, что правительство Южного Судана вместе с региональными партнерами прикладывают усилия для установления мира в соседнем Судане.