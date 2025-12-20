Захарова пошутила, что на Украине отмечают День работника органов безопасности РФ

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала путаницу в заявлениях украинской стороны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной форме прокомментировала признание украинской стороной правдой появление над Киевом квадрокоптера с прикрепленным к нему российским флагом, пошутив, что таким образом на Украине отмечают День работника органов безопасности России.

Ранее украинское издание "Новости. Live" сообщило, что неизвестные запустили над центром Киева беспилотник с флагом России. После распространения фото и видео с дроном украинским СМИ в Нацполиции Украины заявили, что данная информация якобы является фейком. Позже пресс-секретарь Нацполиции признала, что "неидентифицированный дрон действительно был поднят в украинской столице".

"С праздником, с Днем работника органов безопасности. Видим, что отмечают его на Украине широко", - написала дипломат в своем Telegram-канале, комментируя путаницу в заявлениях украинской стороны.

День работника органов безопасности ежегодно отмечается в Российской Федерации 20 декабря.