Лавров: заявление министерской конференции в Каире одобрено единогласно

Министр иностранных дел России отметил, что значительное внимание в совместном заявлении уделено задачам укрепления независимости в экономической сфере африканских стран

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Совместное заявление второй министерской конференции форума Россия - Африка в Каире одобрено всеми участникам единогласно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Все направления совместной практической работы подробно отражены в развернутом совместном заявлении, которое единогласно одобрено и которое будет служить важным ориентиром в нашей дальнейшей работе", - сообщил он по итогам участия во второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

Лавров также обратил особое внимание на часть заявления, в котором излагаются принципиальные подходы к ключевым вопросам международного развития России и африканских партнеров. "В частности, особо выделю четкое заявление о необходимости для всех государств уважать принципы устава ООН не выборочно, а во всей их полноте и взаимосвязи", - конкретизировал он.

Глава МИД РФ также добавил, что значительное внимание в совместном заявлении уделено и задачам укрепления независимости в экономической сфере африканских стран, "защите их прав на независимое экономическое развитие, на самостоятельный выбор партнеров и сфер приложения своих усилий на внешнем контуре". "Это будет способствовать отражению в нашем совместном заявлении четкой поддержке недавно принятой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о том, чтобы объявить 14 декабря днем противодействия колониализму во всех его формах и проявлениях, - отметил Лавров. - Этот день будет отмечаться ежегодно, и это будет стимулировать нас на площадке ООН для наращивания работы по искоренению современных форм колониализма и неоколониальных практик".

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходила в Каире 19-20 декабря.