Глава Росконгресса: сотрудничество РФ и Африки будет расширяться

У России есть необходимые ресурсы и научно-техническая база, которые пользуются серьезным спросом в активно развивающихся африканских странах, заявил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев

КАИР, 20 декабря. /Корр. ТАСС Анастасия Оляндэр/. Сотрудничество между РФ и странами Африки будет расширяться в некоторых сферах, поскольку африканские партнеры выказывают интерес к российским ресурсам и базам знаний. Такую оценку в беседе с ТАСС дал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

"У России есть необходимые ресурсы и научно-техническая база, которые пользуются серьезным спросом в активно развивающихся странах Африки. Поэтому мы уверены, что в рамках текущей министерской конференции произойдет интенсификация российско-африканского сотрудничества в экономической, гуманитарной и научной сферах", - отметил Стуглев в кулуарах конференции форума Россия - Африка в Каире. Он также указал, что Росконгресс, "организуя деловые мероприятия в России, обеспечивая администрирование и содействуя продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, всегда ориентируется, в том числе и на африканских партнеров".

По прогнозам Стуглева, в ближайшем будущем возглавляемый им Фонд может подписать соглашение с Управлением по инвестициям и особым экономическим зонам Танзании, в рамках которого Росконгресс будет продвигать интересы танзанийских визави в РФ. "Танзания прекрасно развивается, и чиновники из Управления по инвестициям выдвинули весьма структурированное предложение - думаю, это будет успешный опыт", - резюмировал Александр Стуглев.

Вторая министерская конференция форума Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря. В ней принимают участие министры иностранных дел, внешней торговли и иные чиновники из более, чем 50 африканских государств. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров.