Лавров обсудил с главой МИД Алжира ситуацию в Сахаро-Сахеле

В МИД РФ сообщили, что в ходе беседы также были рассмотрены приоритетные задачи дальнейшего укрепления отношений углубленного стратегического партнерства между двумя странами

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом обстановку на Ближнем Востоке и в Сахаро-Сахельском регионе. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам их встречи на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на обстановку на Ближнем Востоке и в Сахаро-Сахеле. Подчеркнута готовность к продолжению плотной координации в интересах скорейшего урегулирования конфликтных ситуаций политико-дипломатическими методами на основе общепризнанных принципов международного права и Устава ООН", - отметили в МИД РФ.

В МИД РФ добавили, что в ходе беседы также были рассмотрены приоритетные задачи дальнейшего укрепления отношений углубленного стратегического партнерства между Россией и Алжиром. "С обеих сторон было выражено удовлетворение высоким уровнем доверительного политического диалога и налаженного взаимодействия в различных двусторонних и многосторонних форматах, в том числе на площадках Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН", - подчеркнули в министерстве.