"На каждое действие найдется противодействие". Лавров об антироссийских санкциях

Это закон физики, политики и дипломатии, заявил глава МИД России

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря об угрозах санкций РФ и Африке, процитировал закон Ньютона о том, что на каждое действие найдется противодействие.

"Жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдется противодействие. Это и закон физики, и закон политики и дипломатии", - сказал он по итогам второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка, отвечая на вопрос журналистов, как санкционное давление Евросоюза и США влияет на формат и темпы российско-африканского сотрудничества и вставал ли на переговорах вопрос о рисках вторичных санкций для партнеров России.

Лавров отметил, что подробно тема санкций США и ЕС на форуме не обсуждалась. "Мы предпочитаем не сокрушаться, а концентрироваться на согласовании рабочих, работоспособных, эффективных механизмов, которые обезопасят наши торгово-экономические связи и сделают их независимыми от незаконных действий тех, кто в нарушение всех принципов международного права прибегает к методам шантажа и давления", - подчеркнул министр.