Лавров заявил, что Африканский союз и ОДКБ установят рабочие отношения

В совместном заявлении второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка содержится общее решение об укреплении взаимодействия в области политики и безопасности, заявил министр иностранных дел РФ

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Россия и африканские страны рекомендовали установить рабочие отношения между Африканским союзом и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"В совместном заявлении также содержится общее решение об укреплении взаимодействия в области политики и безопасности. В том числе с этой целью рекомендовано установить рабочие отношения между Африканским союзом и ОДКБ", - сказал министр.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит 19-20 декабря в Каире.