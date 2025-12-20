Лавров: Россия и Африка заявили о неприемлемости односторонних санкций

Стороны решили продолжить координировать усилия на различных международных площадках, в том числе с целью продвижения реформы СБ ООН, отметил глава МИД РФ

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Россия и Африка в совместном заявлении подчеркнули неприемлемость незаконных, односторонних санкций. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия во второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Особое внимание в торгово-экономической части, в части практического сотрудничества в этом документе уделано созданию финансовых, логистических, межбанковских цепочек, которые позволят защитить наше торгово-экономическое, инвестиционное партнерство от незаконных, односторонних санкций, - сказал министр. - Практика таких санкций однозначно названа неприемлемой в нашем совместном документе".

"Мы в совместном заявлении также отразили ход нашей дискуссии по международной, региональной проблематике, по вопросам общемирового значения", - отметил Лавров.

По его словам, стороны решили продолжить координировать усилия на различных международных площадках, в том числе с целью продвижения реформы Совета Безопасности ООН "с учетом законных интересов африканских государств, а также реформы Бреттон-Вудских институтов, состав и практика которых существенно отстают от реального расклада сил в мировой экономике".