Лавров: партнерство Афросоюза и ОДКБ интенсифицирует работу по антитеррору

Антитеррористическое взаимодействие занимает прочное место в повестке дня отношений с африканскими странами, отметил глава МИД РФ

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Развитие контактов Африканского союза и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поспособствует интенсификации антитеррористического взаимодействия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия во второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Антитеррористическое взаимодействие занимает прочное место в повестке дня наших отношений с африканскими странами, в том числе со многими из них есть соответствующие двухсторонние механизмы, - сказал он. - И теперь мы приветствовали создание соответствующих возможностей в рамках Африканского союза, и достигнутая договоренность на этой конференции о развитии контактов между Африканским союзом и Организацией Договора коллективной безопасности, конечно же, вполне может включать в себя и интенсификацию антитеррористического взаимодействия".

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря. Это первое мероприятие в таком формате на африканской земле.