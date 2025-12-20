Лавров: РФ и Африка подчеркнули важность скорейшего решения проблемы Палестины

Стороны закрепили позицию о необходимости решения этой проблемы в полном соответствии с имеющимися решениями Организации Объединенных Наци

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Россия и страны Африки в совместном заявлении подтвердили необходимость скорейшего урегулирования палестинской проблемы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Четко закреплена наша общая позиция о необходимости скорейшего решения палестинской проблемы в полном соответствии с имеющимися решениями Организации Объединенных Наций", - сказал он.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Войска Израиля в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. 13 октября ХАМАС освободил 20 израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных.