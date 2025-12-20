Лавров проинформировал президента Египта и главу МИД республики о ходе СВО

Глава МИД РФ выразил признательность египетскому руководству за взвешенный подход к украинскому кризису

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и главой МИД республики Бадром Абдель Аты ход специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам их встречи на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"С.В. Лавров проинформировал президента Египта А.Сиси и министра иностранных дел и по вопросам эмиграции АРЕ Б. Абдель Аты о ходе специальной военной операции, выразил признательность египетскому руководству за взвешенный подход к украинскому кризису", - говорится в сообщении.