Лавров: Африка переживает второе пробуждение

Глава МИД РФ обратил внимание, что времена меняются

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Африканский континент переживает второе пробуждение, настаивая на своем суверенном праве распоряжаться ресурсами и будущим. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

Лавров обратил внимание, что времена меняются, и Африка стремительно становится одним из ключевых центров многополярного мироустройства. "Африка переживает, я бы сказал, такое второе пробуждение, когда вслед за давно полученной политической независимостью африканские страны настаивают все больше и больше, все активнее на уважении их суверенитета и их прав самостоятельно распоряжаться своими ресурсами и в целом своей судьбой", - подчеркнул министр.