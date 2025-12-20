Дмитриев прибыл в Майами для обсуждения урегулирования на Украине
Редакция сайта ТАСС
17:58
МАЙАМИ /штат Флорида/, 20 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл в Майами (штата Флорида) для обсуждения урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
С американской стороны, как ожидается, во встрече примут участие спецпредставитель президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.
Предполагается, что кортеж с Дмитриевым из аэропорта сразу направится на переговорную площадку.