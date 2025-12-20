Дмитриев прибыл в Майами для обсуждения урегулирования на Украине

Предполагается, что кортеж со спецпредставителем президента РФ из аэропорта сразу направится на переговорную площадку

Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МАЙАМИ /штат Флорида/, 20 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл в Майами (штата Флорида) для обсуждения урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

С американской стороны, как ожидается, во встрече примут участие спецпредставитель президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.

Предполагается, что кортеж с Дмитриевым из аэропорта сразу направится на переговорную площадку.