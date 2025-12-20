Мэр Грозного победил в номинации премии "Время молодых"

Награду Хас-Магомеду Кадырову вручил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров стал победителем премии "Время молодых" в номинации "Лидер молодых", передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония награждения победителей премии состоялась в Национальном центре "Россия", награду победителю вручил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров. В номинации участвовали главы муниципальных образований и мэры российских городов.

"Мы в Президентской академии работаем со всеми управленцами нашей большой страны. И точно знаем, что те, кто умеет говорить с молодежью на одном языке, те, кто действительно предоставляет молодежи большие возможности, добиваются большого успеха, появления ярких идей и реализации проектов. Именно про таких руководителей сегодняшняя премия "Время молодых", - сказал Комиссаров.

Второе и третье места заняли Кирилл Гузов (Тульская область) и Алексей Орлов (Свердловская область) соответственно.

Премия "Время молодых" - общенациональная награда в сфере молодежной политики, присуждаемая за выдающиеся достижения специалистам отрасли, лидерам молодежных общественных объединений, представителям бизнес-структур и тем, кто внес значительный вклад в развитие молодежной политики в России. Организатором национальной премии является Росмолодежь.