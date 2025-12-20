Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами, где пройдут переговоры по Украине

МАЙАМИ /штат Флорида/, 20 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами (штат Флорида), где пройдут переговоры с США по украинскому урегулированию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Кортеж с Дмитриевым, который ранее прилетел в Майами, въехал на территорию гольф-клуба.

Обстановка возле гольф-клуба в Майами, где начались переговоры по украинскому урегулированию © ТАСС

Ожидается, что с американской стороны во встрече примут участие спецпредставитель президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.