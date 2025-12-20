Главы МИД РФ и Южного Судана отметили важность восстановления мира в республике

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана Мандей Симайей Кумбой важность восстановления мира и стабильности в республике. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам их встречи на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки дня, обсуждены основные направления дальнейшего развития российско-южносуданского сотрудничества в различных областях, включая углубление политического диалога, укрепление взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках. При обсуждении региональной проблематики акцент был сделан на ситуации в Южном Судане. Отмечена важность поиска вариантов мирного решения внутреннего конфликта, восстановления мира и стабильности в РЮС (Республике Южный Судан - прим. ТАСС)", - отметили в МИД РФ.