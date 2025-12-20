Лавров и глава МИД Туниса обсудили обстановку в Северной Африке

В ходе беседы стороны также рассмотрели приоритетные задачи поступательного развития российско-тунисских отношений

Глава МИД Туниса Мухаммед Али Наффати и глава МИД РФ Сергей Лавров © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Туниса Мухаммедом Али Наффати глобальную и региональную повестку дня с акцентом на ситуации в Северной Африке. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам их встречи на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Подчеркнута готовность к продолжению плотной координации в интересах скорейшего урегулирования кризисов политико-дипломатическими методами с опорой на основополагающие принципы и нормы международного права при центральной роли ООН", - отметили в МИД РФ.

В дипведомстве добавили, что в ходе беседы стороны также рассмотрели приоритетные задачи поступательного развития российско-тунисских отношений. "Подтвержден обоюдный настрой на поддержание регулярного доверительного политического диалога, наращивание торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия", - указали в министерстве.