Дмитриев опроверг данные об усилиях РФ в привлечении Уиткоффа к вопросу Украины

Специальный представитель президента России заявил, что Москва не предлагала обмен экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля на россиянина Александра Винника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал фейком публикацию газеты The Wall Street Journal (WSJ), в которой говорится о влиянии РФ на участие спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в урегулировании кризиса на Украине.

Газета утверждает, что Россия хотела привлечь именно Уиткоффа для урегулирования кризиса на Украине, для чего сначала предложила спецпредставителю американского лидера обмен экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля на россиянина Александра Винника. В статье также отмечается, что спецпредставитель президента США должен был приехать в Москву без сопровождающих его лиц.

"Еще один удар фейком WSJ по миру. <...> Россия не предлагала обмен Фогеля (инициировали его США). Россия никогда не просила Уиткоффа путешествовать в одиночку (всегда с американской охраной). Ни икры, ни подарков", - написал он в социальной сети X.

По словам Дмитриева, подобные фальшивые публикации с "отчаянными нападками" на миротворцев означают приближение к миру. Он считает, что статья WSJ была специально приурочена к подрыву мирных дискуссий, но при этом она имеет обратный эффект - такая фальшивая публикация укрепляет общую решимость поддерживать мир и безопасность.

Специальный представитель президента РФ высоко оценил достижения Уиткоффа, назвав его великим миротворцем. "У поджигателей войны большие медиабюджеты и низкая мораль. Позор WSJ", - подчеркнул он.