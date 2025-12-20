Путин отправляется в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ

Президент России также примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ближайшие два дня, 21-22 декабря, будет работать в Санкт-Петербурге. В городе пройдет ставшая уже традиционной неформальная встреча лидеров стран, входящих в Содружество независимых государств (СНГ), и заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, Путин проведет и двусторонние беседы с лидерами некоторых стран.

Высший экономсовет ЕАЭС соберется 21 декабря. Как рассказали в пресс-службе российского президента, планируется обсуждение актуальных вопросов деятельности Евразийского экономического союза. Лидеры также смогут наметить ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка "пятерки", а также утвердить несколько значимых документов и решений. В частности, ожидается подписание Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией.

Все вместе руководители стран СНГ соберутся 22 декабря. Неформальная предновогодняя встреча - давняя традиция Содружества. Путин проводит такие предпраздничные саммиты как минимум с 2017 года. С 2018 года они проходят в его родном Санкт-Петербурге.

Программа не ограничивается одним лишь неформальным общением. На правах хозяина встречи российский лидер всегда готовит для своих гостей масштабную культурную программу. Например, в прошлые годы Путин с лидерами СНГ посещали Петергоф, Царское село, были в Павловском дворце. Этот раз не станет исключением. Во время встречи со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном, которая прошла в конце ноября в Бишкеке, президент РФ пообещал своему визави, что на предновогоднем неформальном саммите всех будет ждать интересная культурная программа. "Я уверен, что эта встреча будет приятной и полезной, и содержательной. И хорошую сделаем программу, вы увидите, связанную с каждой из республик", - анонсировал Путин. Он добавил, что в России еще со времен Советского Союза многое сохранилось из того, что представляет культурную, историческую ценность для всех народов бывшего СССР. "Мы еще подберем кое-что такое, что, уверен, и вам будет приятно посмотреть", - пообещал он.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Они одновременно являются участниками СНГ. В составе СНГ сейчас 11 стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. При этом, как отмечал Путин, де-факто Молдавия и Украина давно уже являются номинальными участниками и не вовлечены в работу объединения.