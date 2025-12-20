Посол РФ: народ Ирландии настороженно относится к идее вступления страны в НАТО

Юрий Филатов подчеркнул, что углубление взаимодействия Дублина с альянсом не останется без внимания России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Граждане Ирландии настороженно воспринимают идею о возможном вступлении страны в НАТО. Об этом заявил "Известиям" посол России в республике Юрий Филатов.

Посол напомнил о ситуации с обнаружением неопознанных БПЛА в бесполетной зоне страны во время визита Владимира Зеленского в Дублин. Филатов указал, что руководство Ирландии на этом фоне постаралось "вновь поразмахивать своей излюбленной теорией" о якобы существовании растущей российской угрозы. "Прозвучали заявления о намерении перед лицом этой "угрозы" идти вслед за Евросоюзом по линии милитаризации, наращивания своего оборонного потенциала и развития всестороннего взаимодействия и сотрудничества с партнерами по ЕС, а также с НАТО. <...> Речь о вступлении Ирландии в НАТО пока не идет - население страны настороженно относится к такой перспективе", - отметил он.

"В том, что касается каких-либо последствий для отношений между Россией и Ирландией в результате подобной милитаризации, вывод очевиден - отношения эти по инициативе ирландской стороны практически заморожены, так что какое-либо их дальнейшее ухудшение представить сложно. Другое дело, всем должно быть предельно понятно, что хотя мы и не рассматриваем Ирландию как угрозу национальным интересам России, углубление взаимодействия Дублина с агрессивным антироссийским военным блоком в лице НАТО, безусловно, не останется без нашего внимания и будет учитываться в военно-политическом планировании", - подчеркнул посол.

Ирландия не является членом НАТО и проводит политику военного нейтралитета с 30-х годов XX века, однако на практике ведется работа по участию страны в различных проектах и программах по линии ЕС и НАТО. В начале марта правительство одобрило законопроект, призванный положить конец системе "тройного замка", действующей в стране с 1990-х годов. По этой схеме для отправки более 12 военнослужащих за рубеж требуется одобрение правительства, парламента, Совета Безопасности или Генассамблеи ООН. Теперь Дублин намерен изменить закон так, чтобы миротворческие миссии не требовали санкции ООН.