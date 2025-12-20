ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Дмитриев назвал конструктивными переговоры в Майами по Украине

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций вел переговоры со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером
22:10
обновлено 22:11

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев

МАЙАМИ /штат Флорида/, 21 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал конструктивными переговоры по украинскому урегулированию в Майами (штат Флорида) со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

"Дискуссии проходят конструктивно", - сказал он российским журналистам. 

