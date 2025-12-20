Дмитриев назвал конструктивными переговоры в Майами по Украине
МАЙАМИ /штат Флорида/, 21 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал конструктивными переговоры по украинскому урегулированию в Майами (штат Флорида) со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
"Дискуссии проходят конструктивно", - сказал он российским журналистам.