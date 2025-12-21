Посол Клименко: Испания участвует в гибридной войне против России

Посол РФ в Мадриде отметил, что такая политика идет вразрез с мнением большинства подданных королевства

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 21 декабря. /ТАСС/. Испанские власти участвуют в гибридной войне против России, что идет вразрез с мнением большинства подданных королевства. Такое мнение выразил посол РФ в Мадриде Юрий Клименко в беседе с российскими журналистами.

По его словам, "сейчас в абсолютном большинстве европейских столиц даже не помышляют о справедливом и прочном мирном урегулировании украинского кризиса, там по-прежнему мыслят категориями войны". "Весь этот милитаристский угар западников лишь отдаляет перспективу установления мира на Украине, а участие Мадрида в гибридной войне против России не только коренным образом противоречит ответственному подходу к общеевропейской безопасности и первостепенным интересам Испании, но и, убежден, идет вразрез с мнением большинства испанцев, искренне выступающих с пацифистских позиций", - указал дипломат.

Он напомнил о прошлогодних заявлениях испанского руководства, которое говорило об отказе от какого-либо военно-технического сотрудничества с Израилем "в связи с насилием против гражданского населения в секторе Газа, мотивируя это принципиальным подходом о невозможности поставок вооружения в зоны конфликтов". "Как и следовало ожидать, Мадрид в лучших традициях Запада демонстрирует двойные стандарты и наращивает военную помощь киевским неонацистам, хотя ее объемы в сравнении с другими русофобами из ЕС крайне малы: по нашим оценкам, в 2022-2025 годах - порядка €2,8 млрд", - отметил Клименко.

Как подчеркнул посол, Испания "в угоду интересам ястребов-русофобов" из некоторых западных стран продолжает вносить посильный вклад в тщетные усилия по нанесению России "стратегического поражения". "С этой целью испанцы не только поставляют киевскому режиму вооружение и военную технику в соответствии с двусторонним соглашением о сотрудничестве в области безопасности, но и подключаются к новым финансовым механизмам накачки Украины летальным оружием в рамках НАТО и ЕС, - отметил он. - Стоит ли говорить, что это делается вопреки национальным интересам, в ущерб благосостоянию испанских граждан: вместо финансирования социальных программ испанские авуары идут на увеличение помощи коррумпированному киевскому режиму".