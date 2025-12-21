Посол России заявил о задержках при получении дипломатами виз в Испанию

Посол РФ в Мадриде Юрий Клименко связал это с решением МИД королевства отказаться от ежедневного диалога с посольством по вопросам двустороннего сотрудничества

МАДРИД, 21 декабря. /ТАСС/. Российские дипломаты периодически сталкиваются с задержками и дополнительными формальностями при оформлении виз в Испанию, хотя в основном взаимодействие осуществляется в рабочем порядке. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Мадриде Юрий Клименко.

"В целом взаимодействие с испанскими компетентными органами при оформлении нашим сотрудникам дипвиз осуществляется в рабочем порядке, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года, - подчеркнул посол. - При этом периодически фиксируем случаи задержек и дополнительных формальностей, но они носят технический характер, связанный прежде всего с недальновидным, на мой взгляд, решением МИД Испании отказаться от ежедневного диалога с посольством по всем вопросам двустороннего сотрудничества".

"Тем не менее эти вопросы решаются в духе взаимного уважения и профессионального взаимодействия, пусть и не так оперативно, как ранее", - заключил Клименко.