МИД РФ: Киев атаками БПЛА на суда в Черном море пытается помешать переговорам

Здание МИД РФ © Роман Канащук/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Киевский режим атаками БПЛА на торговые суда и безэкипажные катера в Черном море стремится помешать продвижению мирных переговоров по разрешению украинского кризиса. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Он напомнил, что российская сторона "недвусмысленно квалифицировала атаки украинских БПЛА и безэкипажных катеров на торговые суда в Черном море как пиратство".

"Вылазки киевского режима в Черном море очевидно преследуют цель сорвать кропотливую работу над взаимоприемлемыми развязками украинского кризиса и помешать продвижению переговорного процесса, в успехе которого заинтересована в том числе официальная Анкара", - указал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Пилипсон также подчеркнул, что периодические нападения ВСУ на объекты энергетической и портовой инфраструктуры "не только наносят ущерб экономическим интересам стран черноморского бассейна, но и сотрясают глобальные энергетические рынки".

Важность безопасности судоходства

Комментируя решительное заявление Турции службам безопасности Украины о неприемлемости атак на суда в Черном море, дипломат констатировал, что Анкара придает большое значение аспекту важности обеспечения безопасности гражданского судоходства во всей полноте.

"Перспективы нормализации в сфере морского транспортного сообщения в Черном море напрямую зависят от готовности Киева к мирному разрешению имеющихся противоречий, его отказа от ставки на эскалацию насилия в акватории Черного моря, осознания необходимости сформировать искомую атмосферу для диалога в принципе, - отметил он. - С этим, как известно, пока сложно".

"Признательны турецким коллегам за предоставленную ранее площадку для контактов между российской и украинской делегациями. Не сомневаемся, что настрой турецких друзей останется в этом плане конструктивным и благонамеренным", - резюмировал Пилипсон.

Полный текст интервью будет опубликован после 17:00 мск.