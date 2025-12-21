В посольстве РФ предостерегли от реэкспорта швейцарских вооружений Украине

Посол России в Берне Сергей Гармонин назвал такой шаг плохой рекламой для "добрых услуг" конфедерации

ЖЕНЕВА, 21 декабря. /ТАСС/. Посол России в Берне Сергей Гармонин предостерег швейцарские власти от реэкспорта произведенных в стране вооружений Украине, назвав такой шаг плохой рекламой для "добрых услуг" конфедерации.

Дипломат напомнил, что одобренные в начале декабря поправки в швейцарский закон об экспорте военных материалов "прямо не предполагают реэкспорт оружия киевскому режиму". "Декларируется, что Украина, как и прежде, не будет получать швейцарских вооружений", - отметил Гармонин в беседе с ТАСС. "Однако возникает вопрос, насколько действенной окажется эта оговорка в условиях вполне возможной передачи швейцарского оружия по искусственно удлиненной цепочке через ряд третьих стран", - пояснил он.

Посол подчеркнул, что российская сторона в конечном итоге будет делать выводы не на основании "заявлений швейцарских парламентариев и дипломатов, а по фактам выявления военной техники швейцарского происхождения на поле боя". Если таковая обнаружится, то она "вполне может пополнить список потенциальных экспонатов для новой выставки западной трофейной техники", считает дипломат. "Думаю, это будет не самая хорошая реклама для швейцарских "добрых услуг", - добавил он.

2 декабря Национальный совет (большая палата парламента) Швейцарии принял решение об ослаблении закона, запрещающего экспорт и реэкспорт швейцарских вооружений в зоны военных конфликтов. Это означает, что в будущем все страны смогут свободно передавать военную технику, приобретенную в Швейцарии. В ходе обсуждения законопроекта в парламенте утверждалось, что изменения не коснутся Украины и швейцарских вооружений она не получит. В то же время вице-президент Швейцарии, министр по экономическим вопросам страны Ги Пармелен не исключил такой возможности при определенных условиях и через несколько лет.

Действующее законодательство Швейцарии запрещает экспорт и реэкспорт вооружений купившими его странами в зоны военных конфликтов в связи с нейтральным статусом конфедерации. По этой причине швейцарские вооружения и боеприпасы не были до сих пор направлены на Украину, несмотря на соответствующие просьбы, с которыми к Берну обращались, в частности, Германия, Дания и Испания. Представители ФРГ грозились отказаться от дальнейших закупок вооружений у конфедерации в случае, если соответствующее законодательство не будет изменено.