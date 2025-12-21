Россия и Африка намерены усилить сотрудничество на международных площадках

Страны намерены тесно сотрудничать, в особенности по проблематике обеспечения безопасности на Африканском континенте

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия и африканские страны намерены тесно сотрудничать на ведущих международных площадках, в особенности по проблематике обеспечения безопасности на Африканском континенте. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с африканскими коллегами на полях Второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

Как уточнили в министерстве, Вершинин 20 декабря провел переговоры с заместителями министров иностранных дел Бенина Франком Армель Афуку, Республики Сьерра-Леоне Франсессом Пиаджи Алгали, ЮАР Анной Танди Моракой, а также с комиссаром Африканского союза по вопросам экономического развития, торговли, туризма, промышленности и добычи полезных ископаемых Францисском Татчуоп Белобе и заместителем генерального секретаря Общего рынка Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) Мохаммедом Кадахом.

"Подтверждена готовность к тесной координации в ООН и на других площадках, в первую очередь по вопросам справедливого урегулирования конфликтов на Африканском континенте, обеспечения безопасности, устойчивого социального и экономического развития африканских стран", - указали в МИД РФ.

Там также добавили, что в ходе встреч стороны провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня. "Подчеркнута общая заинтересованность в укреплении многопланового взаимодействия России с африканскими государствами и организациями с акцентом на реализацию совместного плана действий Форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 годы", - констатировали на Смоленской площади.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходила в Каире 19-20 декабря.