МИД РФ: Хорватия заняла сторону преступного режима и поставляет Украине оружие

Загреб осуществляет поставки военной техники в Киев, принимает на реабилитацию боевиков, не мешает хорватским наемникам участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Загреб в украинском конфликте занял сторону преступного киевского режима и осуществляет поставки военной техники на Украину. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"Сегодня Хорватия, как и ее союзники, заняла сторону преступного киевского режима, осуществляет поставки военной техники на Украину, принимает на реабилитацию украинских боевиков, не мешает хорватским наемникам участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, - указал он. - Из этой логики вытекают инициативы, нацеленные на расширение военно-технического сотрудничества Загреба с Киевом".

В связи с этим Пилипсон подчеркнул, что хорватское правительство "строго следует милитаристским курсом Евросоюза, активно участвует в русофобской кампании", так как страна "плотно вмонтирована в евроатлантический блок".

"Очевидно, что тем самым отдельные хорватские политики стремятся заработать дополнительные очки, проявить себя", - отметил дипломат.

Разворот на русофобский курс

Так, по его словам, несмотря на то, что совсем недавно российско-хорватские отношения можно было описать как "прагматичные, позитивно заряженные", на сегодняшний день "национальная политика Загреба во многом опирается на неустойчивый по сути миф о "российской угрозе", зависит от него".

"Считаем линию на усиленную накачку ВСУ все новыми средствами поражения безответственной. Она ведет лишь к затягиванию украинского конфликта, росту числа человеческих жертв", - констатировал Пилипсон.

