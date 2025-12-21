Ушаков: Дмитриев доложит о переговорах в Майами по их итогам

Спецпредставитель президента РФ проводит переговоры с американскими партнерами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев проводит переговоры с американскими партнерами и доложит об итогах по их завершении. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Сейчас Дмитриев в Майами, он встречается с рядом коллег. Вернется в Москву, доложит, поговорим с ним, и будет видно, что дальше делать", - сказал он.

Так Ушаков ответил на вопрос, когда Москва увидит обновленный план по Украине.

"Кстати, по-моему, американцы не отменяли еще Рождество, - с улыбкой добавил дипломат. - В принципе, наверное, в эти дни работать мало кто будет. Только особо упорные".