МИД РФ: введение Черногорией виз для россиян ударит по экономике республики

Директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон уточнил, что подобный "болезненный эффект" связан с приоритетностью туристического сектора Черногории в области пополнения бюджета страны

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Планируемое правительством Черногории введение виз для россиян негативно скажется на туристической отрасли республики и больно ударит по ее экономике. Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"Потенциально такое решение способно негативно повлиять не столько на туристическую отрасль России, сколько на саму Черногорию, которая по-прежнему остается среди россиян популярным направлением, - заметил дипломат. - Речь идет о риске потерять несколько процентов ВВП страны, а это, в свою очередь, ударит по финансовым и экономическим показателям в целом".

Дипломат уточнил, что подобный "болезненный эффект" связан с приоритетностью туристического сектора Черногории в области пополнения бюджета страны.

При этом Пилипсон напомнил, что информация о планах ввести визы для граждан России упоминалась в СМИ черногорскими представителями, а в качестве пояснения сообщалось, что "данный шаг обусловлен предвступительными обязательствами Подгорицы перед Евросоюзом". "Это, кстати, наглядный пример того, как требования евробюрократии идут вразрез с реальными интересами конкретного государства", - обратил внимание дипломат.

Комментируя возможность ответа Москвы в случае введения визового режима, Пилипсон отметил, что "не хотелось бы заранее говорить об ответных шагах", но если Подгорица реализует свой план, российская сторона отреагирует.

О решении Черногории

Ранее президент балканской республики Яков Милатович заявил, что страна "в скором времени" приведет свои визовые правила в соответствие с требованиями ЕС, хоть и пытается отсрочить их введение.

Позже посольство Черногории в РФ сообщило, что Подгорица планирует ввести визы для граждан России к концу сентября 2026 года. В настоящее время граждане РФ могут въезжать в Черногорию без необходимости оформлять визу на срок до 30 дней.

