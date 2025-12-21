Песков: Путин 21 декабря проведет двусторонние встречи с Жапаровым и Лукашенко

Саммиту ЕАЭС будут предшествовать две отдельные двусторонние встречи президента, отметил представитель Кремля

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Голенищев/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 21 декабря проведет двусторонние встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского лидера.

Перед саммитом ЕАЭС пройдут две отдельные двусторонние встречи президента. По словам представителя Кремля, первая беседа состоится с президентом Киргизии, а вторая - с белорусским лидером.

После этого будут заседания в узком и расширенном форматах, а позже лидеры объединения продолжат общаться в неформальном режиме. "И завтра уже часть СНГ, тоже будет общение", - добавил представитель Кремля.

Он отметил, что саммиты лидеров стран ЕАЭС и СНГ традиционно проходят каждый год, и все они прилетают на два дня. Несмотря на неформальный характер, все встречи субстантивного характера. "Саммит ЕАЭС с повесткой дня, с документами, с серьезными осуждениями", - отметил он.

21-22 декабря Путин работает в Санкт-Петербурге. В Северной столице пройдет ставшая уже традиционной неформальная встреча лидеров стран, входящих в Содружество независимых государств (СНГ), и заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Все вместе руководители стран СНГ соберутся в понедельник, 22 декабря. Неформальная предновогодняя встреча - давняя традиция Содружества. Путин проводит такие предпраздничные саммиты как минимум с 2017 года.