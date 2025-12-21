Ушакову не известно, могут ли у Дмитриева в Майами быть контакты с украинцами

Глава Российского фонда прямых инвестиций в Майами участвует в переговорах по украинскому урегулированию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не знает, могут ли у главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева быть в Майами контакты с представителями Киева.

"Я не знаю. Я не знаю, есть ли там украинцы", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналистов. "[Дмитриев] едет для разговора с нашими американскими партнерами, с которыми неоднократно встречался", - подчеркнул представитель Кремля.

Дмитриев в Майами участвует в переговорах по украинскому урегулированию. Его визави с американской стороны - спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома предприниматель Джаред Кушнер.