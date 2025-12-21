Дмитриев потребовал признать наличие кампаний, подстрекающих к войне в СМИ Запада

Эти кампании направлены на подрыв мирного плана президента США Дональда Трампа, указал специальный представитель президента РФ

Редакция сайта ТАСС

Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя заявление директора Национальной разведки США Тулси Габбард, призвал признать существование финансируемых и организованных кампаний, подстрекающих к войне в СМИ США, Великобритании и ЕС.

"Давайте признаем наличие хорошо финансируемой и организованной кампании подстрекателей к войне в СМИ в США, Великобритании и ЕС, направленной на подрыв мирного плана президента Трампа. Политики Великобритании и ЕС продвигают идею "давайте начнем войну с Россией", скрывая ошибки в миграционной политике и наживаясь на продаже оружия через "дружественных" подрядчиков", - написал он в X.

Ранее Дмитриев прокомментировал заявление Габбард, в котором она опровергла утверждения СМИ о наличии у России планов получить контроль над всей территорией Украины и другими бывшими частями СССР.