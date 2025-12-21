Путин на неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений и вручит госнаграды

У президента РФ запланирован также госсовет по кадровым вопросам

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе продолжит работу в Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ, а также соберет совещание по государственной программе вооружений. О планах главы государства сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Кроме того, у президента запланирован госсовет по кадровым вопросам. В течение недели Путин также вручит государственные награды и откроет новые объекты инфраструктуры в регионах.