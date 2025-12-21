Зарубин: журналисты столкнулись с трудностями при переводе слова "подсвинки"
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Перевод фразы про "подсвинков" вызвал разночтения у зарубежной прессы. Западные СМИ использовали разные формулировки, пытаясь передать нужную тональность, - little pigs, piglets ("поросята") и так далее, но многие из этих терминов не в полной мере отображали использованный президентом РФ образ на русском языке.
Так, о проблемах с переводом фразы сообщил корреспондент Би-би-си Стив Розенберг в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. "Я долго, кстати, мучился, потому что есть разные слова", - сказал Розенберг, признав сложность формулировки.
Журналист пояснил, что в итоге остановился на вариантах "маленькие свиньи" или "поросята". "Так что это, безусловно, было интересное новое слово на дипломатической сцене", - добавил он.