МИД РФ: новый президент Республики Сербской сохранил вектор на дружбу с Россией

В Москве ценят дружественный характер связей с республикой, отметил директор второго европейского департамента российского внешнеполитического ведомства Юрий Пилипсон

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Республика Сербская при новом руководстве сохраняет курс на дружественные отношения и развитие взаимодействия с Россией, заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"Граждане Республики Сербской определились со своими предпочтениями - победа [Синиши] Карана, ближайшего соратника [экс-главы Республики Сербской Милорада] Додика, свидетельствует о поддержке электоратом политической линии, за которой стоит патриотическая коалиция", - считает дипломат. Он напомнил о словах Карана непосредственно после избрания о том, что "преемственность этого курса, в том числе в плане развития многопланового сотрудничества с Российской Федерацией, впредь сохранится".

"В Москве высоко ценят дружественный характер наших связей с Республикой Сербской, готовы вместе работать в самых различных областях", - заверил Пилипсон.

Он напомнил, что "сами по себе досрочные выборы президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), состоявшиеся 23 ноября, стали следствием развернутой под давлением стран Запада кампании по незаконному отстранению от власти лидера сербов в Боснии и Герцеговине Милорада Додика". "Несмотря на навязанную логику, Додик принял ответственное решение - добровольно подал в отставку, чтобы не допустить дальнейшего расшатывания обстановки в Республике Сербской, БиГ в целом", - указал глава департамента МИД РФ.

Дипломат обратил внимание на то, что "выборы нового главы Республики Сербской прошли мирно и спокойно, в демократичной обстановке". "Представители России принимали участие в наблюдении за голосованием. Сколько-нибудь серьезных нарушений не выявлено", - отметил Пилипсон.