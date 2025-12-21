Песков: у Путина в январе не будет спокойного графика

График у главы государства в начале года будет насыщенным, рассказал пресс-секретарь президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Артем Геодакян/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. График у президента РФ Владимира Путина будет в январе настолько же насыщенным, насколько и в конце года. Такой режим работы анонсировал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Так же, как и конец был, - ответил он на вопрос, каким будет режим работы в начале года. - Здесь спокойного графика не будет".

Ранее Песков в беседе с ТАСС отмечал, что праздничные даты у главы государства будут насыщены работой, поскольку у Путина "нет выходных в общечеловеческом понимании".

Российский лидер каждый год работает в праздники, однако, как указывал его пресс-секретарь, не все встречи у Путина в этот период публичные. Однако отдельные мероприятия оказываются открытыми для прессы: в 2024 году глава государства в первый день нового года собирал бойцов СВО в Ново-Огареве, а также посещал госпиталь Вишневского. А в канун Рождества Путин встречался с семьями погибших бойцов СВО. В праздничные же дни российский лидер общается и с детьми, мечты которых исполняет в рамках "Елки желаний".