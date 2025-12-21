Песков: у Путина уже есть в планах визиты в новом году
Редакция сайта ТАСС
15:22
обновлено 15:31
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. График международных контактов президента России Владимира Путина в новом году очень насыщенный, планируются и зарубежные визиты, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС. При этом представитель Кремля не стал уточнять, какие именно.
"Там целый ряд визитов, я сейчас не буду это анонсировать, - отметил Песков. - В графике есть".
"И к нам будут приезжать гости - это запланировано, - и мы будем ездить", - добавил он.