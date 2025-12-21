МИД РФ: Болгария стала восточным плацдармом НАТО

Москва не оставляет без внимания наращивание сил и средств альянса, заявил директор второго европейского департамента Юрий Пилипсон

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Болгария превратилась в один из крупнейших восточных плацдармов Североатлантического альянса в контексте подготовки к столкновению с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"Болгария, к сожалению, превратилась в один из крупнейших плацдармов на восточном фланге НАТО в контексте подготовки к столкновению с Россией. Конечно, это влечет за собой сопутствующие риски для тех, кто предоставляет свою территорию под военные приготовления", - сказал он, отвечая на вопрос об оценках Москвы планов НАТО по строительству новой военной базы альянса в Болгарии.

В связи с этим Пилипсон подчеркнул, что в условиях продолжающейся агрессивной политики НАТО, звучащих в его рядах призывов готовиться к военному конфликту с Россией, Москва не оставляет без внимания наращивание сил и средств альянса, расширение его инфраструктуры вблизи границ, в том числе в Болгарии.

"Безусловно, Россия в состоянии ответить на любые угрозы военно-техническими мерами. Об этом недавно вновь четко заявил президент России Владимир Путин. Вместе с тем российское руководство исходит из предпочтительности политико-дипломатических методов решения проблем, - отметил он. - Сохраняем конструктивный настрой, держим каналы для диалога открытыми - увы, пока без искомой взаимности".

Обязательства Софии

Кроме того, дипломат напомнил, что отношения российской и болгарской сторон регулируются подписанным в 1992 году и действующим до сих пор Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве, в котором зафиксировано "общее понимание необходимости исключения из международных отношений войны, равно как и угрозы силой или ее применения в качестве средства разрешения споров между государствами".

"Говорится и о том, что должны быть приложены усилия по сокращению вооружений и вооруженных сил в Европе до возможно низкого уровня, - добавил директор второго европейского департамента МИД РФ. - Стороны обязуются не допустить, чтобы их территория была использована в целях вооруженного нападения или иных насильственных действий против другой договаривающейся стороны".

Однако, по словам Пилипсона, официальная София "предала забвению перечисленные обязательства".

"Понимаем, что во многом подобная политика навязана Болгарии Западом через подконтрольные ему круги, ведь с точки зрения болгарских национальных интересов это абсурд - смотреть на Россию "через амбразуру", - заметил он. - Всем известно, что у нашей страны никогда не было и не может быть планов нападения на Болгарию. Российские воины дважды ступали на болгарскую землю с благородными освободительными миссиями - в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 годов и на завершающем этапе Второй мировой. Эти судьбоносные события на протяжении многих десятилетий определяли исключительно дружественный, сказал бы, братский характер двусторонних отношений".

Отношение населения

При этом дипломат обратил особое внимание, что "простые болгары помнят историю, в большинстве своем трезво оценивают ситуацию и отнюдь не горят желанием, чтобы их страну превратили в "прифронтовое" государство", в то время как София по собственной инициативе взяла курс на русофобское направление и утратила былые преимущества от близких, особенных связей с Россией.

"Патриотические силы все более решительно протестуют против подобной политики властей. Поэтому мы сохраняем определенный оптимизм и надеемся, что присущие болгарскому народу здравомыслие и свободолюбие возобладают", - констатировал Пилипсон.