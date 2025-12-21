Песков: у Путина нет в графике мероприятий на праздники

Пресс-секретарь президента РФ не исключил, что "что-то будет обязательно"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Конкретные запланированные мероприятия отсутствуют в графике президента РФ Владимира Путина на праздничные дни в начале года. Это отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока каких-то конкретно зафиксированных [мероприятий] нет, но есть ощущение, что что-то будет обязательно", - ответил он на соответствующий вопрос.

"Президент, вы видите, он очень активно сейчас работает. Какие-то темы у него постоянно, что называется, на повестке дня. В любом случае он в рабочем режиме", - добавил представитель Кремля.

Ранее Песков в беседе с ТАСС отмечал, что праздничные даты у главы государства будут насыщены работой, поскольку у Путина "нет выходных в общечеловеческом понимании".

Российский лидер каждый год работает в праздники, однако, как указывал его пресс-секретарь, не все встречи у Путина в этот период публичные. Однако отдельные мероприятия оказываются открытыми для прессы: в 2024 году глава государства в первый день нового года собирал бойцов СВО в Ново-Огареве, а также посещал госпиталь Вишневского. А в канун Рождества Путин встречался с семьями погибших бойцов СВО. В праздничные же дни российский лидер общается и с детьми, мечты которых исполняет в рамках "Елки желаний".