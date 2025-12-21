Путин: участие в ЕАЭС приносит серьезные дивиденды

Среди них есть и экономические, отметил президент РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) выгодно для всех участников объединения и приносит им существенные дивиденды, отметил президент РФ Владимир Путин на саммите ЕАЭС.

"Мы констатировали, что участие в работе ЕАЭС приносит серьезные дивиденды, в том числе связанные с ускоренным ростом промышленного производства, экономики в целом, - отметил президент РФ в начале заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. - Расширяет возможности для общения граждан между собой - в общем, эффект достаточно позитивный".

Российский лидер при этом заметил, что "каждое государство должно внимательно посмотреть на все аспекты, связанные" с совместной работой стран ЕАЭС.

Путин поблагодарил всех собравшихся за приезд в Санкт-Петербург и участие в мероприятиях ЕАЭС, а также поприветствовал присоединившихся к заседанию в расширенном составе "друзей, коллег, которые в разных форматах, но так или иначе проявляют интерес к работе Евразийского экономического союза". "Уверен, что это будет полезно и для самого совета, и для тех государств, которые <…> проявляют интерес к нашей совместной работе", - заключил глава государства.

В мероприятиях ЕАЭС в расширенном составе участвуют также не входящие в союз, но активно с ним взаимодействующие Куба и Иран.