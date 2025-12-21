Песков: Путин старается на каждой встрече сообщать членам ЕАЭС о делах на СВО
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин использует каждую встречу с лидерами стран - участниц ЕАЭС, чтобы проинформировать их об обстановке в зоне конфликта на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".
"Безусловно, конечно, президент использует каждую возможность встречи со своими коллегами с тем, чтобы проинформировать по положению дел на фронтах - хотя он это достаточно подробно сделал на "Прямой линии" - <...> в тех деталях, которые не предназначены для широкой аудитории. И, конечно же, поделиться соображениями о том, как развивается мирный процесс, процесс переговоров и так далее", - сказал представитель Кремля.