Песков: Путин старается на каждой встрече сообщать членам ЕАЭС о делах на СВО

Также президент РФ держит их в курсе по вопросу урегулирования на Украине, сообщил пресс-секретарь российского лидера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин использует каждую встречу с лидерами стран - участниц ЕАЭС, чтобы проинформировать их об обстановке в зоне конфликта на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

"Безусловно, конечно, президент использует каждую возможность встречи со своими коллегами с тем, чтобы проинформировать по положению дел на фронтах - хотя он это достаточно подробно сделал на "Прямой линии" - <...> в тех деталях, которые не предназначены для широкой аудитории. И, конечно же, поделиться соображениями о том, как развивается мирный процесс, процесс переговоров и так далее", - сказал представитель Кремля.