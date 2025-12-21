Захарова рассказала, чем отличается детская дипломатия

Ей свойственны непредвзятость и прямолинейность, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Нельзя разделить дипломатию на наивную детскую и заматеревшую взрослую, но отличительными чертами детской являются отсутствие предвзятого отношения и прямолинейность выражения чувств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в совместном документальном фильме RT и Движения первых "Детская дипломатия - мир будущего".

"В мире детства границ нет, и ребенка из одной страны, и ребенка из другой страны могут объединять совершенно простые, банальные вещи, как игры, например, радость эмоций, незамыленный взгляд, отсутствие какого-то предвзятого отношения и естество, связанное с прямолинейный выражением своих чувств, - заметила она. - Мне кажется, это может стать и может быть отличительной чертой детской дипломатии".

При этом Захарова обратила внимание, что нет единого знаменателя, под который можно подвести и обозначить границу между детской и взрослой дипломатией.

"Нельзя сказать: вот это детская дипломатия - она хорошая или она только про доброе, или она наивная. А вот это взрослая - она серьезная, она, так сказать, заматеревшая, или она профессиональная", - указала дипломат.

"Просто есть, конечно, те особенности, которыми обладает в определенной части детская дипломатия", - констатировала официальный представитель МИД РФ.