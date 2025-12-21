Путин сообщил о проработке соглашения о преференциальных отношений ЕАЭС с Индией

Индийская сторона выразила готовность к активизации работы над документом, отметил президент РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. ЕАЭС готовит торговое соглашение с Индией, причем Нью-Дели выразил готовность к активизации работы над документом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ЕАЭС.

"В проработке находится и преференциальное соглашение с Индией - страной, проводящей суверенную внешнюю политику, надежным партнером с рынком на 1,5 млрд человек и около $4 трлн ВВП", - отметил глава государства и добавил, что "первый раунд консультаций по тексту соглашений прошел месяц назад".

"В ходе нашего недавнего государственного визита в Нью-Дели индийская сторона выразила готовность активизировать процесс согласования этого важного документа", - указал российский лидер.